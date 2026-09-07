F1, Malagò: "Antonelli è così giovane ed è già leggenda"

“Se parliamo dell’impresa di ieri, Kimi, un ragazzo così giovane, fa parte già di una leggenda”. Così il presidente della Figc ed ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando del trionfo del pilota della Mercedes Kimi Antonelli al Gran Premio di Formula 1 di Monza, a margine della cerimonia di benvenuto delle nuove matricole dell’università Luiss a Roma. “Abbiamo abituato molto bene, negli ultimi anni, gli italiani. Di questo siamo molto felici, anche perché credo che il paese lo abbia capito e apprezzato, ci è venuto dietro. Si è creata una cultura multidisciplinare e polisportiva che secondo me è più importante”, ha anche detto Malagò, riferendosi a tutti i successi che gli italiani, in diverse discipline hanno fatto registrare nel weekend appena trascorso, senza però dimenticare le due sconfitte dell’Italvolley e dell’Italbasket femminili. Per quanto riguarda “le due sconfitte, entrambe sono da intitolare come un successo”. Il solo “essere lì fa capire la forza del paese e degli sport di squadra, che”, sottolinea il presidente, “ha un sapore tutto particolare rispetto magari alle singole individualità”. Per questo motivo sono “molto orgoglioso di questi italiani, complimenti a tutti”.

“Sorpreso dall’esonero di Grosso? Sorpreso no, conoscendo situazioni pregresse che ci sono sempre state nel campionato italiano e non solo. Purtroppo queste dinamiche fanno parte anche delle abitudini. Per il resto non posso dire altro, ovviamente a livello personale e umano mi dispiace, a livello tecnico professionale sono valutazioni che devono fare le persone che gestiscono la squadra, la Fiorentina“m ha aggiunto Malagò in merito notizia della prima panchina saltata in Serie A dopo sole tre partite, quella dell’allenatore della Fiorentina.