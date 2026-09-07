Elezioni in Sassonia, Weidel (AfD): “La CDU non sarà mai più in grado di vincere le elezioni federali”

Il partito tedesco di estrema destra AfD afferma che cercherà di formare una “maggioranza stabile” dopo aver mancato di poco i seggi necessari per governare da solo nelle elezioni di domenica in Sassonia-Anhalt. “La CDU non sarà mai più in grado di vincere le elezioni federali”, ha affermato la co-leader dell’AfD Alice Weidel. “Sono già indietro di un 10% rispetto a noi, e il mio obiettivo dichiarato è quello di ampliare significativamente questo divario il più rapidamente possibile e di arrivare almeno al 40% entro le prossime elezioni federali“.