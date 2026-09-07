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lunedì 7 settembre 2026

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Elezioni in Sassonia, Weidel (AfD): “La CDU non sarà mai più in grado di vincere le elezioni federali”

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Il partito tedesco di estrema destra AfD afferma che cercherà di formare una “maggioranza stabile” dopo aver mancato di poco i seggi necessari per governare da solo nelle elezioni di domenica in Sassonia-Anhalt. “La CDU non sarà mai più in grado di vincere le elezioni federali”, ha affermato la co-leader dell’AfD Alice Weidel. “Sono già indietro di un 10% rispetto a noi, e il mio obiettivo dichiarato è quello di ampliare significativamente questo divario il più rapidamente possibile e di arrivare almeno al 40% entro le prossime elezioni federali“.