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lunedì 7 settembre 2026

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Elezioni in Sassonia, Siegmund (AfD): "Gente vede che è possibile fare la storia tramite un'elezione politica"

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Il partito tedesco di estrema destra AfD afferma che cercherà di formare una “maggioranza stabile” dopo aver mancato di poco i seggi necessari per governare da solo nelle elezioni di domenica in Sassonia-Anhalt.
“Il nostro obiettivo è organizzare questa maggioranza stabile nei prossimi giorni e nelle prossime settimane”, ha dichiarato lunedì Ulrich Siegmund, candidato del partito alla carica di governatore. “Sia attraverso il sostegno – e intendo il pieno sostegno – di un gruppo parlamentare, sia attraverso il sostegno di singoli membri del parlamento statale”.
Il partito è classificato dall’agenzia di intelligence interna tedesca come gruppo estremista in alcune regioni del Paese.
Il cancelliere Friedrich Merz, leader dei cristiano-democratici di centro-destra, è salito al potere promettendo di indebolire l’AfD, ma non è riuscito a mantenere la sua promessa.
La netta vittoria dell’AfD rappresenta un grave problema per la Germania e per Merz in un momento in cui l’Europa deve affrontare diverse sfide, tra cui la continua aggressione della Russia contro l’Ucraina, una presunta campagna di sabotaggio contro i paesi della NATO e i difficili rapporti con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.