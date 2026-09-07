Elezioni in Sassonia, Siegmund (AfD): "Gente vede che è possibile fare la storia tramite un'elezione politica"

Il partito tedesco di estrema destra AfD afferma che cercherà di formare una “maggioranza stabile” dopo aver mancato di poco i seggi necessari per governare da solo nelle elezioni di domenica in Sassonia-Anhalt.

“Il nostro obiettivo è organizzare questa maggioranza stabile nei prossimi giorni e nelle prossime settimane”, ha dichiarato lunedì Ulrich Siegmund, candidato del partito alla carica di governatore. “Sia attraverso il sostegno – e intendo il pieno sostegno – di un gruppo parlamentare, sia attraverso il sostegno di singoli membri del parlamento statale”.

Il partito è classificato dall’agenzia di intelligence interna tedesca come gruppo estremista in alcune regioni del Paese.

Il cancelliere Friedrich Merz, leader dei cristiano-democratici di centro-destra, è salito al potere promettendo di indebolire l’AfD, ma non è riuscito a mantenere la sua promessa.

La netta vittoria dell’AfD rappresenta un grave problema per la Germania e per Merz in un momento in cui l’Europa deve affrontare diverse sfide, tra cui la continua aggressione della Russia contro l’Ucraina, una presunta campagna di sabotaggio contro i paesi della NATO e i difficili rapporti con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.