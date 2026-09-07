Elezioni in Sassonia, Bersani: “AfD? Bisogna risvegliare culture democratiche”

La vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt “è qualcosa di più, purtroppo, di un messaggio. Ma davanti a questa novità enorme da parte della Germania, io credo che non possiamo stare sullo spavento, bisogna anche dare uno sguardo finalmente alla forza enorme delle culture democratiche e liberali che ci sono. Bisogna risvegliarle. Anche nella regione più nera d’Europa, comunque, il 56% della gente non era d’accordo”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani, a margine della Festa dell’Unità a Torino. “Ecco, vorrei che partissimo da lì e che questa grande area di sensibilità e di valori si prendesse la responsabilità e capisse che è ora di parlare direttamente ai bisogni reali della vita reale della gente. Lasciamo stare tutte le analisi, andiamo diritti sui problemi che la gente normale vive. Non teniamo in prima pagina Cernobbio e Vannacci, per favore”, ha aggiunto.