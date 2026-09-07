Ddl antisemitismo, Albanese: "Squallore e sostegno ad apartheid possono essere bipartisan"

“Ddl antisemitismo in discussione alla Camera il prossimo mercoledì? L’antisemitismo esiste, come esiste l’islamofobia, come esiste il razzismo e la discriminazione in troppe forme che dovrebbero appartenere al passato. Non c’è dubbio. Al tempo stesso questo non ha a che vedere con la critica allo stato di Israele, che ha l’obbligo di attenersi, in quanto membro della comunità internazionale, al diritto internazionale. Non può commettere crimini, non può praticare la discriminazione, non può occupare illegalmente la terra altrui”. Così la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, rispondendo alle domande dei giornalisti sull’inizio della discussione alla Camera, in programma per mercoledì 9 settembre, del ddl antisemitismo, a margine della festa di AVS ‘Terra!’ a Roma.