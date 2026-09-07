Centrosinistra, Albanese: "Candidarmi? Mio impegno rimane costante nel denunciare genocidio"

“Se mi candiderò? Sono due anni che mi si chiede la stessa cosa, quindi sicuramente ci ho pensato. Quello che vi rispondo è che come vedete il mio impegno rimane costante nel denunciare il genocidio che abbiamo tutti e tutte l’obbligo di fermare”. Così la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, rispondendo alle domande dei giornalisti su una sua possibile candidatura alle prossime elezioni politiche italiane, a margine della festa di AVS ‘Terra!’ a Roma. Albanese ha quindi ricordato di aver partecipato ad eventi di tutte le forze partitiche che l’avevano invitata oltre AVS, alla cui festa ha partecipato anche negli anni scorsi: PD, M5 Stelle, Rifondazione Comunista. “Andrei anche dagli altri, se mi invitassero”, ha sottolineato. “Vado dove vengo invitata per portare la parola del diritto internazionale, perché ci riguarda tutte e tutti”, ha chiarito, ribandendo che “non immagino possibile che chiunque si presenti alle elezioni non tenga in considerazione queste priorità. Una politica che non sia bellicista”. “Voglio ricordare a chiunque si presenti alle alle prossime elezioni che devono riportare in Italia un attore degno e dignitoso di partecipare nella ridefinizione delle politiche del Mediterraneo“, afferma Albanese, che individua in questo l’obiettivo della sua partecipazione al dibattito pubblico. “Per il momento non c’è non c’è altro all’orizzonte per me”.