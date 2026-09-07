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lunedì 7 settembre 2026

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A Firenze la fiaccolata per Lorena Isceri, il ringraziamento della madre: "Percepisco l'affetto, grazie mille"

LaPresse
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In tanti hanno preso parte alla fiaccolata promossa dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, in memoria di Lorena Iresci, uccisa dall’ex compagno Federico Vella sul viadotto dell’A1 a Barberino di Mugello. Fiori e molte candele sono state lasciate sull’uscio dai presenti all’ingresso di via Panciatichi. Un lungo applauso ha accolto la madre della vittima, stretta in un abbraccio a Funaro. “Voglio ringraziarvi tutti veramente, percepisco l’affetto, grazie mille”, ha detto la madre di Lorena tra le lacrime e gli applausi dei presenti.