13enne molestata a Torino, presidio di solidarietà della comunità bengalese

Presidio davanti al municipio di Torino della comunità bengalese per condannare il loro connazionale che ha molestato una ragazza di 13 anni. La comunità prende le distanze e vuole mostrare solidarietà alla ragazzina: “Questa bambina non è da sola, potrebbe essere mia figlia, mia sorella o la mia nipotina, vogliamo dimostrare che siamo con lei”. “Questa persona deve andare via dal Paese. Noi vogliamo rispettare le regole” sottolinea Ismail Sikder, presidente moschea bengalese di via La Salle.