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lunedì 7 settembre 2026

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13enne molestata a Torino, presidio di solidarietà della comunità bengalese

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Presidio davanti al municipio di Torino della comunità bengalese per condannare il loro connazionale che ha molestato una ragazza di 13 anni. La comunità prende le distanze e vuole mostrare solidarietà alla ragazzina: “Questa bambina non è da sola, potrebbe essere mia figlia, mia sorella o la mia nipotina, vogliamo dimostrare che siamo con lei”. “Questa persona deve andare via dal Paese. Noi vogliamo rispettare le regole” sottolinea Ismail Sikder, presidente moschea bengalese di via La Salle.