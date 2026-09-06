Ucraina, Zelensky ringrazia Trump per il sostegno durante l’incontro con gli inviati Usa a Kiev

Il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato gli Stati Uniti. Il presidente Trump per il suo sostegno domenica durante l’incontro con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner a Kiev. “Ringraziamo gli Stati Uniti per il loro sostegno e il presidente Trump per aver permesso al gruppo americano di essere qui in Ucraina oggi”, ha detto. “Dopo gli incontri nella Federazione Russa, per noi era molto importante avere oggi in Ucraina i principali negoziatori del presidente Trump”, ha aggiunto. Zelensky ha detto che le discussioni si estenderanno agli alleati europei: “Sono molto lieto che ora stiamo passando alla terza discussione. “Sarà con i rappresentanti dei leader, il gruppo E3: Gran Bretagna, Francia, Germania”, ha affermato. “Siamo molto grati che gli europei siano con noi oggi. È molto importante per noi fare tutto il possibile per porre fine a questa guerra.”