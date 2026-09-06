Ucraina, Zelensky accoglie a Kiev gli inviati USA dopo il vertice con Putin

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto a Kiev gli inviati speciali americani Steve Witkoff e Jared Kushner per un importante incontro diplomatico. La visita nella capitale ucraina rientra nel quadro della nuova offensiva diplomatica promossa dagli Stati Uniti per favorire l’avvio di negoziati tra le parti e porre fine al conflitto con la Russia. Il faccia a faccia giunge a poche ore dal vertice a porte chiuse svoltosi a Mosca tra i due delegati della Casa Bianca e il presidente russo Vladimir Putin. Il colloquio in territorio russo, durato oltre tre ore, non ha tuttavia portato a svolte decisive, lasciando aperto il confronto sui nodi più complessi della trattativa.