Ucraina, Papa: "Sforzi per ripresa negoziati portino frutti"

(LaPresse) – “Auspico che gli sforzi per la ripresa dei negoziati portino frutti e aprano spazio alla diplomazia. Prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo”. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. “Con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito città e infrastrutture civili in Ucraina provocando la morte di persone innocenti – ha affermato – Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che vive da anni nell’angoscia e nella paura”.”Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza e alla distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace”, ha sottolineato.