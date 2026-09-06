Ucraina, attacco russo su Odessa: in fiamme un magazzino alimentare

(LaPresse) Attacco russo nella regione di Odessa, colpito un magazzino di prodotti alimentari. Le forze russe hanno colpito ripetutamente, nella notte tra venerdì e sabato, un magazzino nella regione ucraina di Odessa. Secondo quanto riferito dal Servizio statale di emergenza ucraino, l’attacco ha provocato un incendio all’interno della struttura, dove erano stoccati prodotti alimentari. Le squadre di soccorso sono intervenute sul posto e hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento, non sono stati segnalati né decessi né feriti in seguito all’attacco.