Trapani, lavoratore muore incastrato in macchinario per raccolta uva: sul posto i carabinieri

(LaPresse) – È rimasto incastrato nel macchinario che si utilizza per la raccolta dell’uva per la vendemmia ed è morto, mentre un’altra persona che era con lui, nel tentativo di salvarlo, è rimasto ferito alle braccia: è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto stamani tra Alcamo, in provincia di Trapani, e Monreale, nel Palermitano. Secondo quanto finora ricostruito, i due stavano raccogliendo l’uva quando il macchinario si è inceppato e nel tentativo di farlo ripartite, l’uomo è rimasto incastrato e ha perso la vita. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Alcamo, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, e i tecnici dello Spresal.