Torino, almeno 5 mila partecipanti alla Run to Gaza

(LaPresse) Almeno 5 mila persone, con 3.500 iscritti, hanno partecipato alla Run to Gaza, una corsa non competitiva partita dal Parco del Valentino con traguardo fissato in piazza della Repubblica. L’evento è stato promosso da UISP Torino, Arci Torino, Torino per Gaza, Global Sumud Italia, Freedom Flotilla, Emergency e Azeytouna – L’Olivo di Torino. Un’iniziativa dedicata alla solidarietà e alla vicinanza alla popolazione palestinese, il cui ricavato sarà interamente devoluto a Emergency e Medici Senza Frontiere, a sostegno degli interventi umanitari attualmente attivi in Palestina.