Mostra del Cinema di Venezia, Susan Sarandon: "Ho perso ruoli per la mia posizione filo-palestinese"

Susan Sarandon ha rivelato di aver perso ruoli negli ultimi anni dopo aver reso nota la sua posizione filo-palestinese, soprattutto dopo gli eventi del 7 ottobre. “Di recente mi hanno comunque portato via dei film, perché ci sono agenzie che dicono alla gente di non assumermi ancora, ma questa è la struttura del potere”, ha raccontato l’attrice in conferenza stampa insieme ai co-protagonisti del film “The Echo Chamber“, Alicia Vikander e Luca Marinelli e al regista italiano Andrea Pallaoro. “Se si tratta di una grande casa di produzione, credo che non sia una situazione che riguarda soltanto me, ma anche altre persone alle quali è stato detto che è impossibile realizzare questo film con loro. Ringrazio Andrea per questo, perché non ha dato ascolto agli avvertimenti”, ha aggiunto.