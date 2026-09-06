Mostra del Cinema di Venezia, il ritorno di Nanni Moretti dopo 37 anni

(LaPresse) Nanni Moretti è tornato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, a 37 anni dalla sua ultima partecipazione. Il regista italiano ha presentato la commedia romantica “Succederà questa notte”, libero adattamento della raccolta di racconti “Hungry Heart” dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. Protagonisti del film sono Louis Garrel e Jasmine Trinca, alle prese con una storia che attraversa molti anni e racconta temi come l’amore, la perdita e il destino. Per Moretti si tratta di un ritorno importante al Lido. La sua prima partecipazione alla Mostra risale al 1981, con “Sogni d’oro”, film che gli valse il Leone d’Argento come Premio Speciale della Giuria. L’ultima presenza in concorso era invece arrivata nel 1989, con “Palombella rossa”, premiato con il Bastone Bianco di Filmcritica. Nel 2001 Moretti era inoltre tornato a Venezia con un ruolo istituzionale, quello di presidente della giuria della 58ª edizione della Mostra. L’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia proseguirà fino al 12 settembre 2026.