Mostra del Cinema di Venezia, baci e sguardi d'intesa tra Nicola Peltz e Brooklyn Beckham

(LaPresse) Occhi puntati su Nicola Peltz e Brooklyn Beckham alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La coppia ha illuminato il red carpet in occasione della premiere del film It Will Happen Tonight, attirando i riflettori dei fotografi subito dopo un importante riconoscimento per la carriera dell’attrice. Per l’occasione, la star ha sfoggiato un look couture firmato Balenciaga: un abito blu cobalto dal design audace, caratterizzato da sofisticati dettagli cut-out, un velo impalpabile e uno strascico fluente che ha incantato la platea. Al suo fianco, il marito Brooklyn Beckham ha optato per uno smoking nero classico ed elegante. Il 27enne aspirante chef si è mostrato sorridente e visibilmente orgoglioso dei successi della moglie, regalando ai fotografi momenti di grande intesa e dolcezza tra baci sulla guancia e abbracci sul tappeto rosso.