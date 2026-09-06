Indonesia, la nuova eruzione del vulcano Anak Krakatau

(LaPresse) Il vulcano indonesiano Anak Krakatau è entrato in eruzione domenica mattina, provocando la cancellazione di tutti i voli all’aeroporto internazionale Soekarno-Hatta di Giacarta. L’eruzione ha causato la diffusione di cenere vulcanica in diverse aree dell’Indonesia occidentale, compresa la capitale Giacarta e la provincia di Lampung, all’estremità meridionale dell’isola di Sumatra. Secondo l’Agenzia geologica indonesiana, il vulcano, situato nello Stretto di Sunda, tra le isole di Giava e Sumatra, aveva mostrato segnali di attività già nella giornata di sabato. L’eruzione è durata circa 30 secondi, iniziando alle 3:53 di domenica mattina, ora locale. Al momento non sono state segnalate vittime e le autorità non hanno disposto evacuazioni. L’insediamento più vicino si trova a oltre 16 chilometri dal vulcano. L’Agenzia geologica ha comunque invitato residenti e visitatori a mantenersi a una distanza di sicurezza di almeno 3 chilometri dal cratere attivo. La cenere vulcanica ha raggiunto anche alcune zone di Giacarta e della provincia di Lampung, secondo il Centro indonesiano per la vulcanologia e la mitigazione dei rischi geologici.