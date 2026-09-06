Incendio sul Monte Kilimangiaro, fiamme e paura sulla vetta più alta d'Africa

(LaPresse) Cresce l’apprensione in Tanzania per l’incendio boschivo divampato sulle pendici del Monte Kilimangiaro, la vetta più alta del continente africano al confine con il Kenya. Le fiamme, avvistate per la prima volta nella giornata di giovedì 3 settembre all’interno del Parco Nazionale, hanno mobilitato una complessa macchina dei soccorsi. L’Agenzia per i servizi forestali della Tanzania (TANAPA), affiancata dalle squadre di pronto intervento, sta impiegando elicotteri e uomini a terra per arginare il rogo e circoscrivere i focolai. Le operazioni di spegnimento continuano senza sosta nel tentativo di proteggere la biodiversità e la vegetazione del parco.