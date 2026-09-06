Germania: urne aperte in Sassonia-Anhalt, AfD punta a prima vittoria

(LaPresse) – Urne aperte per le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, in Germania. I seggi, aperti dalle 8, lo rimarranno fino alle 18 in circa 2.600 sezioni elettorali, con circa 22mila scrutatori impegnati nelle operazioni di voto e spoglio. Quasi 1,7 milioni di elettori sono chiamati a pronunciarsi in una consultazione che potrebbe segnare un passaggio storico per la politica tedesca. Il partito di estrema destra Alternative fuer Deutschland (AfD) è nettamente in testa nei sondaggi, non è lontano dalla maggioranza assoluta e punta a conquistare per la prima volta la guida di un Land, davanti alla Cdu. Il risultato potrebbe rendere estremamente complessa la formazione di un nuovo governo. Ieri il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, alla vigilia del voto ha dichiarato: “Non permetteremo a queste persone di distruggere il nostro Paese con le loro parole”. Alla competizione partecipano, oltre a Cdu, AfD, Linke, Spd, Verdi e Fdp, anche altre nove liste, tra cui Bsw, Liberi elettori, Volt e il Partito per la protezione degli animali. Il principale confronto è tra il ministro-presidente Sven Schulze della Cdu e il candidato dell’AfD Ulrich Siegmund. Il nuovo Parlamento regionale dovrà riunirsi entro 30 giorni dalle elezioni. L’elezione del ministro-presidente, che avviene a scrutinio segreto, potrebbe tuttavia richiedere più votazioni e trasformarsi nel primo, decisivo banco di prova del nuovo equilibrio politico emerso dalle urne.