Forum Cernobbio, Leonardo Del Vecchio: “Basta dualismo con Milleri, Essilux ha perso il 50%”

(LaPresse) “Io vorrei spostare un po’ l’attenzione su questo dualismo che si è creato tra me e Francesco Milleri quando invece al posto deve tornare Essilux. Essilux voglio ricordare che è il lascito, è il vero investimento di Delfin, è la vera legacy di nostro padre e ha perso il 50% in borsa. Quindi si parla troppo tra di me e Francesco. Ma la cosa più importante è quella di custodire e portare altri 10 anni di successi a Essilux, che sia io, Francesco Milleri, non è importante. Quello che conta sono le 250mila persone che ci lavorano. Auspico una nuova fase”. Così Leonardo Maria Del Vecchio a margine del Forum di Cernobbio.