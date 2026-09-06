Cuba, Raul Castro ricompare in pubblico dopo le indiscrezioni sulla sua salute

L’ex presidente di Cuba Raul Castro, 95 anni, è ricomparso in pubblico, presiedendo una cerimonia in occasione del 65esimo anniversario della Direzione della Sicurezza Personale del ministero dell’Interno, smentendo così le voci sulle sue condizioni di salute circolate nei giorni scorsi. Il servizio della tv cubana sulla cerimonia è stato rilanciato dall’ambasciata di Cuba in Mozambico e l’attuale presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, che era presente all’evento, ha pubblicato su X alcune foto in cui si vede anche Raul Castro. Nelle immagini tv Raul Castro, che appare magro, indossa la tradizionale divisa verde.