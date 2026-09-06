Cina, incredibile nebbia a Pingtang: avvolto completamente il Grande Ponte

(LaPresse) Un fitta nebbia autunnale ha quasi completamente avvolto il Grande Ponte di Pingtang, nella provincia del Guizhou. Affacciandosi in modo spettacolare su una gola carsica, il ponte sembra sospeso sopra le nuvole come un “ponte celeste” che svetta in cima al cielo.
Inaugurato ufficialmente al traffico nel dicembre 2019, il Grande Ponte di Pingtang misura 2.135 metri di lunghezza totale, attraversa il canyon e collega le contee di Luodian e Pingtang. Il suo pilone centrale, la Torre n. 16, raggiunge un’altezza libera di 332 metri, equivalente a un edificio di 110 piani, rendendolo il pilone di ponte in cemento armato più alto del mondo.