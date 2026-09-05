Trieste, camion in fiamme nel Porto Nuovo: l'intervento dei Vigili del Fuoco

Alle ore 21.10 del 4 settembre 2026, i Vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti con due squadre della sede centrale supportate da due autobotti, il capo turno e il funzionario di guardia giunti dalla stessa sede del comando giuliano, all’interno del Porto Nuovo di Trieste dove era stato segnalato l’incendio di un camion. All’arrivo sul posto, i VV.F. hanno trovato tre semirimorchi e un trattore stradale avvolti dalle fiamme e, utilizzando anche la schiuma antincendio, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Estinte le fiamme, che hanno anche danneggiato un impianto fotovoltaico posto in un’area soprastante l’incendio, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza dell’intera area. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.