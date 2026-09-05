Schlein su Vannacci: "Vada a Dongo per ricordare come finì fascismo"

“A Vannacci, visto che è da queste parti, suggerirei di andare a fare visita a Dongo per ricordarsi la fine della storia di cui sembrano tanto nostalgici. Alla fine è stata una fuga, nascosti, da vigliacchi, dopo aver devastato il Paese, dopo aver macchiato il Paese con la dittatura, con le deportazioni, con le leggi razziali, con la collaborazione con Hitler. Basta conoscerla la storia”. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, a margine de “L’altra Cernobbio“, il forum alternativo dell’associazione Sbilanciamoci.
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