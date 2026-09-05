Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 5 settembre 2026

Ultima ora

Schlein su Vannacci: "Vada a Dongo per ricordare come finì fascismo"

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

“A Vannacci, visto che è da queste parti, suggerirei di andare a fare visita a Dongo per ricordarsi la fine della storia di cui sembrano tanto nostalgici. Alla fine è stata una fuga, nascosti, da vigliacchi, dopo aver devastato il Paese, dopo aver macchiato il Paese con la dittatura, con le deportazioni, con le leggi razziali, con la collaborazione con Hitler. Basta conoscerla la storia”. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, a margine de “L’altra Cernobbio“, il forum alternativo dell’associazione Sbilanciamoci.