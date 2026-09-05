Sasso (FnV): "Sicurezza per Meloni rimane stella polare perché la guarda da lontano"

“Meloni dice che la sicurezza è ancora una stella polare del governo? Sì, rimane una stella polare perché la guardano da lontano e non la raggiungono mai. Vannacci sulla sicurezza, e non solo potrebbe dare un grande contributo”. Così a LaPresse il deputato Rossano Sasso, esponente pugliese di Futuro Nazionale, in occasione del flash mob sulla sicurezza organizzato in piazza Umberto, nel centro di Bari e non distante dalla stazione. Riguardo a un possibile accordo con la maggioranza di centrodestra in vista delle prossime elezioni, Sasso taglia corto: “Andrebbe chiesto al leader della coalizione. Se ha interesse a vincere, ed evitare che la sinistra vada al potere, non può fare a meno non solo dei voti di Futuro nazionale ma soprattutto di una persona come Roberto Vannacci”. Nella Bari dove la presidente Meloni ha festeggiato quattro anni di longevità del suo governo – sottolinea quindi Sasso – da giorni si ripetono episodi di rapine e risse proprio in questa piazza che dovrebbe essere il salotto dei baresi. In realtà è una piazza simbolo del degrado e della deriva ‘buonista’ sia di sinistra che della finta destra perché qui ogni giorno spacciano e le famiglie di baresi e dei turisti non possono più camminare tranquillamente”. “A cosa serve quindi governare se le cose sono esattamente uguali a prima? Noi chiediamo pugno duro e provvedimenti di destra, ma di destra vera”, conclude il deputato di FnV.