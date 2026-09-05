Raid dell'Idf in Libano, tre morti e 23 feriti

Tre persone sono state uccise e altre 23 ferite nei raid israeliani condotti venerdì nel sud del Libano e nella valle della Bekaa, secondo il ministero della Salute libanese. A Mayfadoun, i residenti hanno cercato tra le macerie delle abitazioni distrutte. Tra loro Jamal Salameh, che ha ricordato in lacrime la figlia Mariam, prossima all’inizio delle scuole superiori. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato i bombardamenti in risposta al lancio di un drone da parte di Hezbollah contro le proprie forze nel sud del Libano. Secondo Israele, il drone è stato abbattuto e nessun militare è rimasto ferito.