Nepal, salvati due superstiti dieci giorni dopo le alluvioni

Due persone, un uomo cinese e una donna nepalese, sono state salvate vive dieci giorni dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal. L’uomo è stato estratto da un tunnel di 225 metri in un impianto idroelettrico, mentre la donna è stata trovata sotto le macerie di una casa nella città di Nuwakot. Le operazioni di soccorso si concentrano ora su 12 impianti idroelettrici, dove circa 900 lavoratori risultano dispersi e 500 potrebbero essere intrappolati nei tunnel. Le alluvioni del 26 agosto hanno provocato almeno 1.300 morti e oltre 5.000 dispersi, secondo le autorità nepalesi.