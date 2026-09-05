Mostra del Cinema di Venezia, Robert Pattinson e la compagna Suki Waterhouse sul red carpet

Robert Pattinson e la sua compagna Suki Waterhouse sono arrivati a Venezia per la prima dell’ultimo film dell’attore britannico, “Primetime”.

Pattinson, nelle scorse settimane al cinema con il kolossal di Christopher Nolan, “Odissea”, nella sua ultima fatica per il grande schermo interpreta il conduttore di “To Catch a Predator”, Chris Hansen, al fianco di Merritt Wever, Skyler Gisondo, Bokeem Woodbine e della musicista Phoebe Bridgers, al suo debutto nel mondo del cinema. A curare la regia di questo thriller è Lance Oppenheim.

Oltre a esserne protagonista, Pattinson ha anche prodotto il film, in lizza per il Leone d’Oro.