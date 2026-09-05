Monti a Vannacci: "Userò ultime energie contro retorica dello spirito del fascismo"

“Non trovo” nel programma di Vannacci e “ascoltando i suoi interventi la ricostituzione del Partito fascista ma un aspetto del fascismo, il più insidioso, è già in atto. Trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica dello spirito del fascismo: più o meno si dichiara la superiorità dell’Italia, degli italiani e, vogliamo dire, della razza italiana”. Così l’ex premier ed ex Commissario Ue, Mario Monti, alla cinquantaduesima edizione del Forum di Cernobbio organizzato da Teha Group, dove ha partecipato a un panel con il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, a cui ha replicato con queste parole.”Non ho mai ritenuto la popolazione italiana inferiore ma non necessariamente a priori migliore. Qua subentra il complesso Calimero: si insinua che noi siamo orgogliosi della nostra italianità (e lo sono anch’io ) e che non siamo abbastanza rispettati. E quindi esigiamo maggior rispetto e ‘gliela faremo vedere e faremo pagare’. Ho il terrore di una ricostruzione psicologica di una Italietta e del fatto che siccome non riusciamo con i governi attuali a dare più crescita ai nostri cittadini perché ci importa il loro voto non il loro benessere, allora la popolazione dovrà essere soddisfatta dando corda alla sua identità. Questo lo vedrei con maggiore preoccupazione” di “quell’atto di ricostituzione del Partito fascista” e “se lei va avanti su questa strada, spenderò le mie ultime energie per impedirlo”, conclude Monti.