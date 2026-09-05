Messico, deputato trovato morto in un’auto a Veracruz

In Messico, il deputato federale Zenyazen Escobar García, esponente del partito di governo Morena, è stato trovato morto venerdì all’interno di un’auto nello Stato di Veracruz. Il corpo è stato scoperto dalla polizia lungo la Federal Highway 140, nella località di La Gloria. Nell’auto è stata trovata anche un’arma da fuoco. La procura di Veracruz ha precisato che non è ancora chiaro se si tratti di un omicidio e che le indagini sono nelle fasi iniziali. Il caso passerà alla Procura generale federale. Escobar, originario di Veracruz, era stato segretario all’Istruzione dello Stato ed era stato eletto deputato nel 2024. La sua morte arriva poche settimane dopo l’uccisione di altri amministratori locali in Messico.