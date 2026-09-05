Libano, l'Idf diffonde un video dei raid sul sud del Paese

Sabato l’esercito israeliano ha diffuso un video che, secondo quanto affermato, mostra gli attacchi contro le postazioni di Hezbollah nel Libano meridionale.

Il ministero della Salute libanese ha dichiarato che venerdì tre persone sono state uccise e 23 ferite negli attacchi israeliani nel sud del Paese e nella parte orientale della Valle della Bekaa.

L’esercito di Tel Aviv ha affermato di aver sferrato i raid in risposta a un drone lanciato da Hezbollah contro le forze israeliane. Il velivolo è stato abbattuto e nessun soldato è rimasto ferito.