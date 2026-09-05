Lega, Salvini: "Se ho proposto la vicesegreteria a Zaia? Lui lo sa"

“Se ho proposto la vicesegreteria a Luca Zaia? Lui lo sa…”. Lo ha detto sorridendo il segretario della Lega Matteo Salvini a margine della festa del Carroccio a Brugherio, rispondendo a chi gli chiedeva se avesse mai proposto la vicesegreteria all’ex governatore del Veneto. “Ci vediamo e ci sentiamo frequentemente, lo faremo anche la settimana prossima. Io chiedo solo di condividere onori e oneri, soprattutto perché fare il capo di un partito che è nazionale, che è internazionale, che ha cinque ministri e mille fra sindaci e vice sindaci non è semplice, quindi spero che in tanti diano una mano”, ha poi aggiunto il ministro dei Trasporti.