Lega, Salvini: "Romeo oggi è capogruppo, domani è un altro giorno"

Matteo Salvini ironizza su Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato e tra i principali detrattori del leader del Carroccio in questo periodo di tensioni interne al partito. “Romeo capogruppo? Stasera è capogruppo al Senato, Molinari è capogruppo alla Camera, io sono segretario della Lega: domani è un altro giorno. Arriviamo a Pontida, io sto preparando una bella Pontida, con messaggi importanti e con le settimane a seguire che chiariranno tante situazioni”, ha detto il ministro dei Trasporti e leader del partito in occasione della festa della Lega a Brugherio.