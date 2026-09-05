Israele prende il controllo della collina di Ali Taher nel sud del Libano

Israele ha annunciato di aver assunto il «controllo operativo» della collina strategica di Ali Taher, nel sud del Libano, e dei tunnel di Hezbollah. Il movimento sciita ha respinto la proposta di affidare la posizione all’esercito libanese, temendo un’ulteriore espansione israeliana. Nelle ultime settimane l’area è stata colpita da raid israeliani e attacchi con droni attribuiti a Hezbollah. La conquista della collina potrebbe aumentare la pressione sul gruppo e rafforzare la posizione di Israele nei futuri negoziati. Libano e Israele dovrebbero incontrarsi a Roma entro la fine del mese per discutere il futuro del cessate il fuoco.