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sabato 5 settembre 2026

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Israele prende il controllo della collina di Ali Taher nel sud del Libano

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Israele ha annunciato di aver assunto il «controllo operativo» della collina strategica di Ali Taher, nel sud del Libano, e dei tunnel di Hezbollah. Il movimento sciita ha respinto la proposta di affidare la posizione all’esercito libanese, temendo un’ulteriore espansione israeliana. Nelle ultime settimane l’area è stata colpita da raid israeliani e attacchi con droni attribuiti a Hezbollah. La conquista della collina potrebbe aumentare la pressione sul gruppo e rafforzare la posizione di Israele nei futuri negoziati. Libano e Israele dovrebbero incontrarsi a Roma entro la fine del mese per discutere il futuro del cessate il fuoco.