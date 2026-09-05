Iran, Usa diffondono video in cui colpiscono tre petroliere di Teheran

Sabato l’esercito statunitense ha dichiarato di aver colpito tre petroliere iraniane dopo che alcune navi da guerra della Marina sono state prese di mira da missili, avvertendo che avrebbe “se necessario, distrutto la flotta petrolifera iraniana, limitata ed esposta”.

Gli attacchi segnano un nuovo ritorno alle ostilità dopo sei mesi di guerra a singhiozzo iniziata con l’operazione congiunta di Washington e Tel Aviv lo scorso 28 febbraio.

Due petroliere iraniane sono state “messe fuori uso in modo permanente”, mentre la terza, che non trasportava carico, è stata distrutta.

Il Centcom ha affermato che le navi facevano parte di una rete occulta che contribuiva a finanziare la Guardia Rivoluzionaria iraniana e i suoi proxy armati nella regione.