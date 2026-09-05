Forum Cernobbio, Vannacci: "Essere qui è un orgoglio, serve un' Europa diversa"

(LaPresse) “Affronterò i temi dell’integrazione e del sovranismo in Europa, quelli che mi sono stati dati come oggetto da sviluppare. A chi chiede più Europa dico un’Europa diversa, non quella che abbiamo adesso”. Così il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci a margine del Forum Ambrosetti. A chi gli chiedeva se il debutto a Cernobbio fosse paragonabile al primo lancio con il paracadute, Vannacci ha risposto: “Diciamo che da un punto di vista fisico era più emozionante il lancio dell’aeroplano, però qua comunque è un bellissimo contesto dove sono orgoglioso e fiero di essere, perché insomma vuol dire che anche l’economia e la finanza è interessata a quello che sta succedendo nel mondo della politica italiana”. Infine, Vannacci ha risposto a chi gli domandava se fosse preoccupato per le inchieste della procura militare, ribadendo di non esserlo “nella maniera più assoluta”.