Forum Cernobbio, Pichetto Fratin sulla crisi climatica: "La decarbonizzazione è un percorso che dobbiamo portare avanti"

Intercettato dalla stampa a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin è stato sollecitato su come affrontare le ondate di caldo connesse alla crisi climatica.

“Quello che dobbiamo fare è tentare di prevenire quali sono i rischi di questa situazione” ha affermato. “Il Mar Mediterraneo più caldo di tre grandi aumenta notevolmente il rischio di eventi violenti. Bisogna essere pronti con l’adattamento. Possiamo fare qualche passo avanti, ma naturalmente bisogna tentare di gestire anche l’imprevedibile. Poi, nel lungo periodo, la decarbonizzazione è un percorso che dobbiamo assolutamente portare avanti. Aumentare il geotermico, l’eolico, l’idroelettrico… Nel 2025, per la prima volta nella storia, con le rinnovabili abbiamo superato il fossile“. L’obiettivo, per il ministro, resta il produrre energia con meno emissioni.