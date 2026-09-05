Filippine, la vice presidente Duterte in tribunale: è accusata di aver minacciato di morte il presidente Marcos jr

La vicepresidente delle Filippine Sara Duterte è arrivata venerdì in tribunale a Quezon City, a seguito di un mandato di arresto emesso con l’accusa di aver minacciato pubblicamente di far assassinare il presidente e altre due persone.Le sue difficoltà fanno parte di una resa dei conti politica dalla posta in gioco altissima che la vede contrapposta al suo rivale, il presidente Ferdinand Marcos Jr. Una condanna potrebbe mandare all’aria i suoi piani di candidarsi alla presidenza nel 2028, quando scadrà il mandato di sei anni di Marcos. Le accuse derivano da una minaccia pronunciata dalla Duterte nel corso di una conferenza stampa online del 2024, in cui aveva affermato che, qualora lei stessa fosse stata uccisa, avrebbe fatto uccidere da un assassino Marcos, sua moglie e l’allora presidente della Camera dei Rappresentanti Martin Romualdez.