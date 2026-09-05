Femminicidio Lorena Isceri, il padre della vittima: "Politica sia unita affinché non accadano più tragedie"

A pochi giorni dalla morte di Lorena Isceri, uccisa dall’ex che l’ha lanciata da un cavalcavia sulla A1, il padre ha lanciato un appello alle istituzioni. “Mia figlia è una brava ragazza, straordinaria, studiosa e dedita allo studio. Aveva tanti sogni e progetti e ora non li ha più. Con lei in fondo a quel cavalcavia è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta. Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all’unanimità, senza destra o sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri anti violenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore. Un abbraccio a tutte le donne italiane“, ha detto tra le lacrime Franco Isceri.