Dover, protesta anti-immigrazione: incappucciati bloccano il porto

Un gruppo di uomini incappucciati ha bloccato sabato le strade di accesso al porto di Dover, nel sud dell’Inghilterra, in quella che le autorità hanno definito una protesta apparentemente legata all’immigrazione. I manifestanti, alcune decine vestiti di nero, hanno formato un cordone sulla carreggiata gridando «stop the boats», in riferimento ai migranti che attraversano la Manica su piccole imbarcazioni. Il blocco ha provocato una coda di circa 6,4 chilometri. La polizia è intervenuta e una delle principali strade verso il porto è stata riaperta in tarda mattinata. Dover è il principale porto passeggeri britannico: nel 2025 ha gestito oltre 9 milioni di passeggeri e 2 milioni di veicoli commerciali. Il governo laburista sostiene che la cooperazione con la Francia abbia ridotto di oltre il 40% gli attraversamenti della Manica rispetto al 2025.