Algeria, continuano le operazioni di soccorso del bimbo di 10 anni caduto in un pozzo

Proseguono le operazioni di soccorso nel nord-ovest dell’Algeria per salvare un bambino di 10 anni rimasto intrappolato in un pozzo. Il bimbo è caduto mentre si stava recando dal fratello maggiore, che stava pascolando le pecore dall’altra parte della loro fattoria. Il pozzo artesiano è largo appena 40 centimetri; è in disuso ed era stato coperto, ma il suo rivestimento si è eroso nel corso del tempo. Da quattro giorni si cerca di raggiungere il piccolo: per provare a salvarlo, si sta scavando un tunnel parallelo, ma i funzionari della Protezione Civile hanno dichiarato di star perdendo la speranza di trovarlo vivo.