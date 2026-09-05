Albania, grave incendio minaccia la città di Himara

Un incendio boschivo sta minacciando la località turistica costiera di Himara, in Albania. I forti venti hanno contribuito a diffondere le fiamme dalle montagne circostanti verso le aree urbane, minacciando le città. Le autorità hanno esortato turisti e residenti a evacuare verso luoghi sicuri. Al momento, sei case sono state danneggiate dall’incendio e decine di abitanti sono state sfollate.
Il ministero della Difesa ha dichiarato che nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 39 roghi, 11 dei quali sono ancora attivi.
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Un incendio boschivo sta minacciando la località turistica costiera di Himara, in Albania. I forti venti hanno contribuito a diffondere le fiamme dalle montagne circostanti verso le aree urbane, minacciando le città. Le autorità hanno esortato turisti e residenti a evacuare verso luoghi sicuri. Al momento, sei case sono state danneggiate dall’incendio e decine di abitanti sono state sfollate.