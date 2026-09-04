Vannacci a Cernobbio: "Essere qui è come il primo lancio dall'aereo"

“E’ come il primo lancio da un aeroplano, questa è la prima volta in questo ambiente e domani faremo il nostro intervento e ci prepariamo alle eventuali domande”. Lo ha detto Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, intercettato dai cronisti a Villa d’Este dove si svolge il Forum di Cernobbio, in vista del suo intervento domani al simposio, alla domanda su come si sentisse a parlare domani davanti al gotha della economia e della finanza. “Il confronto con Mario Monti? Qua non viene in veste di professore, quindi non mi può bocciare”, ha aggiunto l’ex generale che ha anche commentato le recenti dichiarazioni del vicepremier Tajani secondo cui il problema non è Vannacci, ma è la Russia: “Non so in che contesto lo abbia detto, mi fa piacere non essere un problema. Su questo sono molto contento”.