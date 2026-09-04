Vannacci a Cernobbio: "Auguri a Meloni. Da me no muri, disponibile a dialogo"

Alla premier Giorgia Meloni per la longevità record del governo “faccio gli auguri: è un bel traguardo cronologico”. Lo ha detto Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, intercettato dai cronisti a Villa d’Este, dove si svolge il Forum di Cernobbio e dove è giunto oggi in vista del suo intervento di domani al simposio.

Un eventuale governo insieme? “Mi auguro sempre – dice Vannacci – che possa vincere la destra le prossime elezioni. Io ho i miei principi, valori e ideali che non ho nessuna intenzione di mettermi a negoziare, ma sono sempre disponibile a qualsiasi dialogo. Non sono io quello che ha eretto muri o ha parlato di incompatibilità. E’ qualcun altro“.