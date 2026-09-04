Ucraina, attacco russo su Brovary: incendio in uno stabilimento industriale

In Ucraina, l’amministrazione militare regionale di Kiev ha dichiarato che un raid russo sferrato giovedì nella città di Brovary ha danneggiato alcuni magazzini. L’attacco ha provocato un incendio in uno stabilimento industriale. Non sono state segnalate vittime.

Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto o neutralizzato 103 droni russi nella notte tra giovedì e venerdì. Sono stati registrati attacchi in 15 località, mentre in sei località sono stati segnalati detriti caduti dai droni abbattuti.