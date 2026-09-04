Reform UK, Farage sui presunti finanziamenti esteri: "Si è trattato di un’operazione volta a tendere una trappola"

Intervenendo al congresso di Reform UK a Birmingham, il leader del partito Nigel Farage è stato costretto ad affrontare uno scandalo che ha coinvolto il partito.

Il partito anti-immigrazione ha sospeso due alti funzionari nelle prime ore della giornata, dopo che sono stati ripresi mentre sembravano discutere dell’accettazione di fondi da un donatore straniero, in potenziale violazione della legge elettorale britannica.

Il partito ha dichiarato che Dan Jukes, consigliere del leader Nigel Farage, e il responsabile delle politiche James Orr “si sono dimessi dalle rispettive cariche” in attesa dell’esito di un’indagine interna.

Giovedì, l’emittente Channel 4 ha mandato in onda un filmato in cui Jukes, durante un pranzo con Farage, discuteva di un piano per incanalare una donazione di 500.000 sterline da parte di un finanziere statunitense attraverso suo figlio residente nel Regno Unito. Il “figlio” era in realtà un giornalista del gruppo investigativo Verbatim, mentre il “padre” era un attore.

La legge elettorale britannica prevede che i partiti possano accettare donazioni solo da elettori britannici o da aziende registrate nel Regno Unito. Le accuse hanno gettato un’ombra sulla conferenza annuale di Reform. “Si è trattato di un’operazione volta a incastrarci“, ha affermato Farage.