Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 4 settembre 2026

Ultima ora

Presidenziali Francia, Bardella: "Nel nostro Paese si entrerà perché la Francia lo ha permesso"

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Il leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, Jordan Bardella, ha chiesto controlli più severi sull’immigrazione alla conferenza di Reform UK e ha promesso di impedire ai migranti di raggiungere la Gran Bretagna dalla Francia se il suo partito dovesse arrivare al potere.
Intervenendo venerdì alla conferenza annuale di Reform UK a Birmingham, Bardella ha affermato che un governo del Rassemblement National ripristinerebbe il controllo delle frontiere francesi e rimpatrierebbe i criminali nei loro paesi d’origine.
Bardella ha anche criticato il presidente francese Emmanuel Macron in materia di immigrazione: “Per lui l’immigrazione di massa non è un problema. È un progetto”, ha affermato.