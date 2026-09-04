Meloni a Bari: "La stabilità è la prima, grande riforma regalata all'Italia"

“La stabilità è la prima grande riforma che abbiamo regalato a questa nazione. L’Italia non è più caso da sorvegliare in Europa”. Ha esordito così la premier Giorgia Meloni, intervenuta al porto di Bari all’evento organizzato da Fratelli d’Italia per celebrare il record di longevità tagliato oggi dall’esecutivo. “La nostra nazione viene presa molto sul serio e quando questo avviene puoi permetterti di dire di no, di indicare la rotta invece di seguirla. Sono conquiste che vogliamo lasciare anche a chi vincerà le prossime elezioni”, ha aggiunto Meloni. “Le battaglie che perdeva l’Italia ora le vince, sono conquiste che vogliamo lasciare agli italiani indipendentemente da chi vincerà. Per questo proponiamo che alle prossime elezioni e alle successive possano scegliere la coalizione, il programma e il candidato premier da proporre al capo dello Stato. Significa niente ribaltoni, manovre di Palazzo come vorrebbe fare il Pd anche questa volta, e avere cinque anni per governare”.