Libano, Katz: "Con conquista Ali Taher consolidata zona sicurezza nel sud"

Il ministro della Difesa di Tel Aviv, Israel Katz, ha definito la recente operazione per la conquista di Ali Taher come “un passo importante” che “segna il completamento della fase di consolidamento del controllo sulla zona di sicurezza nel Libano meridionale”. Ieri l’Idf ha annunciato di aver preso il controllo dell’importante cresta montuosa nel sud del Paese. La decisione di prendere il controllo di Ali Taher, ha aggiunto Katz, è stata presa “in seguito a informazioni di intelligence sulla presenza di tunnel di comando e controllo di Hezbollah in quella zona che fungevano da ultimo avamposto di comando per la difesa dell’area di Nabatieh“.